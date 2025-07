The Singularity is Nearer de Ray Kurzweil

Ray Kurzweil est l’un des plus grands inventeurs de notre époque, avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’intelligence artificielle. Des dizaines de ses prédictions à long terme concernant l’essor d’Internet, de l’IA et du génie biologique se sont révélées exactes. Dans ce livre visionnaire et fondamentalement optimiste, Kurzweil explique comment la Singularité se produira, explore ce que cela signifie de vivre libéré des limites de la biologie, et soutient que nous pouvons — et allons — transformer profondément la vie sur Terre pour le meilleur.

Il est actuellement chercheur principal et visionnaire en intelligence artificielle chez Google — une filiale de la société Alphabet — où lui et son équipe de programmeurs étudient les moyens permettant aux ordinateurs de traiter, interpréter, comprendre et utiliser le langage humain dans des applications quotidiennes. Il est le cofondateur de l’université de la Singularité basée en Silicon Valley.